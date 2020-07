Delmenhorst. An der Hauptschule West in Delmenhorst ist Asbest gefunden worden. Nachdem lange Zeit Sanierungsarbeiten ausgeblieben sind, fordert der Schulleiter die Stadt nun eindringlich zum Handeln auf.

