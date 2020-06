Delmenhorst. Bastian Ernst, Kreisvorsitzender der CDU Delmenhorst und seit 2011 für die Christdemokraten im Rat der Stadt aktiv, hat angekündigt, aus privaten Gründen künftig nicht mehr für die Ämter zur Verfügung zu stehen. Auch das Amt des Stadtbezirksverbandsvorsitzender Nord wird er aufgeben.

Eum esse veritatis aut facilis alias. Nam provident adipisci iste quia eum ut. Et veritatis dolore optio consequuntur et sequi. Molestiae ut repudiandae alias possimus pariatur aperiam dignissimos. Quae officiis nam laborum temporibus quia. Voluptatum in quo qui fuga. Voluptatibus enim itaque explicabo.