Delmenhorst. Nach dem Ausbruch des Coronavirus in der Fleischfabrik Tönnies im Landkreis Gütersloh werden nun auch die Mitarbeiter der Wurstfabrik Könecke an der Nordenhamer Straße auf das Coronavirus getestet. Die Tests sollen in dieser Woche abgeschlossen werden.

