Das Familien- und Kinderservicebüro sucht Menschen, die in der Kindertagespflege tätig sein möchten.

Rolf Vennenbernd/dpa

Delmenhorst. Das Familien- und Kinderservicebüro sucht Menschen, die in der Kindertagespflege tätig sein möchten. Angesprochen sind alle Delmenhorster, die Freude am Umgang mit Kindern haben. Weitere Einblicke in die Tagespflege erhalten Interessierte bei einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 14. Juli, um 17 Uhr in der Markthalle.