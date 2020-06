Neu gestalteter Spielplatz in Delmenhorst vor der Eröffnung

Der Spielpaltz am „Fabrikhof“ wird kommende Woche eröffnet.

Erika Bernau

Delmenhorst. Es ist so weit: Der neue Spielplatz am „Fabrikhof“ ist fertiggestellt und wird am Donnerstag, 2. Juli, eröffnet. Zwischen dem Landschaftspark und dem Nordwolle-Quartier warten auf die Kinder fortan abwechslungsreiche Spielgeräte und eine gelungene Geländegestaltung.