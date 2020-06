Lebensmittel aus der Region: Alexandra Cordes zeigt die Auswahl des Automaten auf ihrem Hof.

Niklas Golitschek

Delmenhorst/Groß Ippener/Varrel. Kunden wissen, was sie kaufen, und Landwirte erzielen höhere Erlöse - das System der Direktvermarktung scheint beim Trend, regional zu kaufen, optimal. An Verkaufsautomaten in Delmenhorst und Stuhr gibt es inzwischen eine große Auswahl. Doch es hat auch seine Grenzen.