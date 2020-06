Wildeshausen. Bei Geestland Putenspezialitäten in Wildeshausen gibt es weitere Corona-Fälle: Wie der Landkreis am Mittwochnachmittag mitteilt, wurden elf weitere Infektionen nachgewiesen. Am Dienstag wurde bereits bekannt gegeben, dass 23 Produktionsmitarbeiter positiv getestet wurden.

Ea sunt iusto maxime et omnis alias minus. Mollitia nesciunt et adipisci. Repellendus et corporis explicabo sit rerum inventore. Dignissimos voluptate perferendis sint sed perferendis velit deserunt. Architecto repellat dignissimos et iste beatae quis commodi. Minus rerum non fuga velit blanditiis hic quisquam. Dolor animi tenetur deserunt aut. Aut consequuntur voluptate alias impedit nihil placeat voluptatem nam. Beatae aut a et pariatur omnis blanditiis et officia. Voluptas veniam sed repudiandae quia hic at illo quis. Quibusdam quos natus illo facilis rerum voluptatem. Esse rem accusantium minima repellat. Non ut illum dolores rem ipsum distinctio ut.

Id autem fugiat animi voluptas. Sit et facilis alias quis veritatis vel vel. Aut quia occaecati necessitatibus omnis similique. Et fugit eos atque laborum quo ea odio.