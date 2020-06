Die Tür zur Spielhalle wurde eingetreten. (Symbolfoto)

Arne Dedert/dpa

Delmenhorst. Eine Spielothek an der Straße Am Stadion ist am frühen Samstagmorgen Ziel eines Einbruchs gewesen. Gegen drei Männer aus Delmenhorst und Ganderkesee wurden Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingleitet.