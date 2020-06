Ein mutmaßlicher Koksdealer aus Delmenhorst steht zurzeit in Oldenburg vor Gericht. (Symbolbild)

Peter Steffen/dpa

Delmenhorst/Oldenburg. Vor dem Landgericht Oldenburg hat am Montag ein Prozess gegen zwei mutmaßliche Kokainhändler begonnen. Hauptangeklagter mit sechs Vorwürfen in der Anklageschrift ist ein 45 Jahre alter Mann aus Delmenhorst. Dem 30-jährigen Mitangeklagten aus Bakum (Landkreis Vechta) wird ein Vergehen zur Last gelegt.