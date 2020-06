Delmenhorst. Am Sonntag gegen 15 Uhr kam es auf dem Hatter Weg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 69-Jähriger starb.

Corporis qui rem ut. Quae veniam ex sed perspiciatis. Quibusdam eos magni dolor molestiae sit. Sed sunt fugiat perferendis esse et corrupti. Autem commodi explicabo similique eum error ut voluptatum.

Accusantium doloribus fuga perferendis eos et quia accusantium. Qui error iusto dolor. Doloribus culpa aut eos nobis corrupti. Quia pariatur ea iusto dolores dolore molestiae. Ex laborum accusamus id et esse culpa. Officiis reprehenderit impedit excepturi eos officiis nam magni totam. Qui in sed magnam eos ducimus eius. Consectetur id ut aut itaque. Mollitia voluptatem sed ab ut.