Ansprache zum Abschied: Sabine Vormschlag bedankte sich bei rund 80 Teilnehmern. Die Pastorinnen Barbara Bockentin und Nele Schomakers leiteten den Espresso-Gottesdienst.

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Rund 80 Gäste kamen am Sonntag zum Espresso-Gottesdienst der Kirchengemeinde St. Stephanus in Delmenhorst, um die langjährige Kindergartenleiterin Sabine Vormschlag zu verabschieden. Die Arbeit mit Kindern will sie jedoch nicht ganz aufgeben, wie sie im Gespräch verriet.