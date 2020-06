Delmenhorst/ Eberswalde. So lässt sich eine sportliche Herausforderung mit Ausflügen zu touristischen Zielen verbinden: Die Stadt Delmenhorst weist auf den Stadtlauf ihrer Partnerstadt Eberswalde hin. Nicht nur die Verausgabung steht dort im Vordergrund – die Landschaften des schönen Brandenburg liegen direkt vor der Tür.

