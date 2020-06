Am Bökenbusch in Elmeloh entsteht derzeit ein Mehrfamilienhaus. Auch in zweiter Reihe will der Ausschuss für Gemeindeentwicklung Neubauten ermöglichen.

Ganderkesee. Die Bedenken sind weitgehend beseitigt, der Ausschuss für Gemeindeentwicklung in Ganderkesee spricht sich mehrheitlich dafür aus, dass am Bökenbusch in zweiter Reihe gebaut werden kann. Mehrere Themen diskutierten die Mitglieder am Donnerstagabend kontrovers.