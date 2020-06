LzO spendet auch ohne Putzaktion an zwei Delmenhorster Vereine

Spendenübergabe am Delmenhorster Rathaus (von links): Andrea Meyer-Garbe (Awo), Abfallberaterin Verena Busch, Klaus Döring (LzO), Abfallberaterin Monika Grenzdörfer mit Starterkit, Regine Wagner und Bianka Rojahn (beide Förderverein Palliativstation) tauschten sich bei dem Treffen über die Aktion aus.

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Herausputzen konnte sich Delmenhorst in diesem Jahr zwar wegen des Coronavirus nicht. Die Landessparkasse zu Oldenburg spendete als Sponsorin der Aufräumaktion dennoch insgesamt 2600 Euro an zwei Vereine in Delmenhorst. Die wissen auch schon, wie sie das Geld nutzen wollen.