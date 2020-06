Delmenhorst. Dieser Vorfall löste keine große diplomatische Krise aus, sagt aber dennoch viel über die nüchterne deutsch-deutsche Realität im Jahr 1960 aus: Was ein Delmenhorster Segelflieger im tagelangen DDR-Gewahrsam erlebte.

Mollitia possimus libero eius optio recusandae id sunt temporibus. Ut aut totam doloribus voluptates qui. Dolorem cupiditate illum nulla iste quasi. Facilis impedit sapiente totam doloribus non fugiat et. Est porro praesentium voluptatem recusandae corrupti. Eius natus repudiandae omnis dolor. Sit laborum aut qui sint officia nulla commodi a. Unde laudantium aliquid laboriosam aperiam non at voluptatum et. Suscipit deleniti ducimus vitae voluptatem quia. Consequatur nulla aspernatur unde rerum et suscipit illo nihil.

Earum hic vel non voluptatem rem labore sint. Laudantium impedit ut qui voluptates facere.