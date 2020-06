Segelflugzeuge breiten 1976 ihre Schwingen auf dem Delmenhorster Rathausplatz aus.

Harald Pollem

Delmenhorst. Man muss schon die Köpfe in den Himmel recken, wenn man in der Delmenhorster Innenstadt ein Segelflugzeug erblicken will. Nicht so am 10. Juli 1976, da gab es Luftsport zum Anfassen, mitten in der City.