Günther Richter

Delmenhorst. Die Feuerwehr ist am Mittwochmittag zur Rettung eines Entenkükens in die Graftanlagen ausgerückt. In Höhe der Delmebrücke zur Burginsel war das Tier in einen seitlichen Schacht gefallen und konnte sich nicht wieder befreien.