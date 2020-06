Delmenhorst. Was haben der Atlas Delmenhorst, der Heidkruger Bahnübergang und ein Sprachkurs in der Volkshochschule gemeinsam? Sie alle prägen das akustische Stadtleben in Delmenhorst. Das Team um das Projekt "Mitschnitt Delmenhorst" hat diese immateriellen Kulturgüter gesammelt und präsentiert sie nun im Nordwolle-Museum.

