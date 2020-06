Im Bereich Tiergarten/Bahnübergang Elmeloh ist es am Mittwochmorgen zu einem Zwischenfall gekommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Melanie Hohmann

Delmenhorst/Elmeloh. An der Bahnlinie zwischen dem Delmenhorster Tiergarten und dem Bahnübergang in Elmeloh hat sich am Mittwochmorgen offenbar ein Unfall ereignet. Die Umstände sind jedoch unklar. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die Bahnstrecke Richtung Wildeshausen war vorübergehend gesperrt.