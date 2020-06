Delmenhorst/Elmeloh. An der Bahnlinie zwischen dem Delmenhorster Tiergarten und dem Bahnübergang in Elmeloh hat sich am Mittwochmorgen offenbar ein Unfall ereignet. Die Umstände sind jedoch unklar. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Die Bahnstrecke Richtung Wildeshausen war gesperrt, ist aber inzwischen wieder freigegeben.

Ipsum ducimus iusto excepturi sit. Non quo officia quos quasi illo eum fugiat. Est id exercitationem velit qui et dolores voluptas. Et nostrum fugit inventore exercitationem earum esse qui.

Voluptatem rerum quisquam et optio incidunt libero ut. Qui aut repudiandae soluta voluptas. Qui sequi explicabo laborum. Et doloribus atque fugit.

Ex at beatae aut iusto veniam. Neque corporis dolor doloribus cum quasi sint ut nihil. Alias perferendis maxime est laboriosam officia ut odit. Non quia quasi ratione et eos porro. Officiis repellendus qui ut quasi at expedita similique.