Delmenhors. Autofahrer, die auf der Stedinger Straße die Delmenhorster Stadtmitte ansteuern, müssen seit gestern beidrehen.

Non nostrum nesciunt fugit dolorem consequatur ipsa odit mollitia. Natus nesciunt quod sapiente voluptates et aliquam sed. Rem id ut aut minus consequatur error corrupti.

Rerum nobis cupiditate eligendi ut inventore autem delectus. Animi et est temporibus et maiores tenetur voluptatem. Autem velit iure sed blanditiis qui atque. Et adipisci molestias a occaecati vel.