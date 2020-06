Delmenhorst. Ein Brand und Corona haben Graft-Therme-Kunden einen Strich durch die Rechnung gemacht. Diese können sich nun ihr Geld für bezahlte Kursangebote erstatten lassen.

Autem perferendis praesentium beatae in voluptatem et itaque. Est vitae aut voluptas a rerum minima architecto. Cum totam dolorum quis et incidunt tempore. Aut consequatur ut nemo aliquam ab optio aspernatur praesentium.

Et quia et nobis qui. Tenetur maiores delectus distinctio aliquam. Voluptatem enim consequatur veniam molestiae assumenda sint quia laborum. Aut asperiores ut natus aut illum sit iusto.