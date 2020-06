Delmenhorst/ Oldenburg. Ein auf Kipp stehendes Fenster eines Delmenhorster Elektrofachgeschäfts war für einen jungen Delmenhorster geradezu eine Einladung für einen Einbruch. Den Tresor konnte er aber nicht knacken - dafür zog er einen Mittäter hinzu. Für beide ging die Geschichte nicht gut aus.

