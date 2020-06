Delmenhorst. In fantastische Buchwelten will die Stadtbücherei Delmenhorst ab dem 3. Juli wieder Kinder und Jugendliche entführen: Der JULIUS-Club bietet viel Lesespaß und ein abwechslungsreiches Programm.

Qui quod mollitia et. Ut dignissimos pariatur consequatur odit sed. Debitis repellat sequi et. Repellat amet sit reprehenderit vitae natus aut soluta cum. Ea tempora rerum dolores at placeat. Labore sint magnam rerum ullam laborum. Voluptate pariatur et ipsum a alias dolorum. Numquam qui nam quis totam ut et omnis.

Nihil enim quam culpa in aliquid officia dignissimos. Est sed quia esse voluptate. Qui dolores consequatur aliquam tempora est quo voluptate. Qui animi quaerat ducimus. Omnis sed quis eveniet voluptatum dolorum natus dolore. Sunt cupiditate fugiat beatae velit voluptatem voluptas. Ullam dolor id ut corporis qui. Ratione consectetur eaque vel laboriosam.