Delmenhorst. Auch Kunden der Delmenhorster Stadtwerke sollen von der für sechs Monate gesenkten Mehrwertsteuer profitieren. Das hat das Unternehmen mitgeteilt.

