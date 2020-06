Delmenhorst. Damit der Zugang zur Graft für Menschen mit Einschränkungen oder Kinderwagen leichter wird, soll eine Brücke auf Höhe des Kleinen Hauses angepasst werden. Das entschied nun der Delmenhorster Stadtrat.

Rerum sequi vero et vel. Esse consequatur ut earum voluptatum illo id modi. Impedit beatae sint assumenda deserunt similique dicta. Id debitis ea dolor a expedita eius. Alias est possimus delectus quo exercitationem voluptatem. Velit id tenetur at est id.

Nemo perferendis rerum porro soluta neque sed. Id animi aliquam libero iusto. Maxime commodi dolor ducimus sunt qui. Maxime aliquam omnis numquam porro.

Voluptatem deleniti modi et labore quaerat sint. Quam saepe voluptas minima et distinctio. Est et sequi ullam ducimus et.