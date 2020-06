Delmenhorst. Damit der Zugang zur Graft für Menschen mit Einschränkungen oder Kinderwagen leichter wird, soll eine Brücke auf Höhe des Kleinen Hauses angepasst werden. Das entschied nun der Delmenhorster Stadtrat.

