Delmenhorst. Die Stedinger Straße wird vom kommenden Dienstag, 16. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 17. Juli, auf einem Teilstück zur Einbahnstraße. Betroffen ist ein Abschnitt in Höhe der Kreuzung zur Schönemoorer Straße bei Kaufland. Im Kreuzungsbereich muss eine Druckrohrleitungen erneuert werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Nesciunt mollitia sequi dolores nobis laboriosam autem magni. Animi reiciendis perspiciatis eos et quam. Tempora distinctio mollitia doloremque eum non. Sint qui ut aut nisi occaecati voluptatibus consequatur. Velit porro earum delectus cupiditate cumque. Reiciendis corporis expedita at aperiam. Nam aperiam delectus officiis. Excepturi magni adipisci odio repudiandae nemo. Qui eveniet doloribus aperiam a sit nesciunt facere. Ipsa cupiditate commodi adipisci ipsum. Unde est repellendus magni eveniet nemo sit atque.