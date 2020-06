Delmenhorst. Dieser Leistungsbetrug konnte gar nicht verborgen bleiben – und doch wiederholte der 32-jährige Delmenhorster seine Tat noch: Gleich zweimal innerhalb von wenigen Monaten hatte der Mann der Arbeitsagentur beim Beantragen von Ersatzleistungen seine aktuelle Arbeit nicht angegeben. Jetzt verurteilte ihn das Amtsgericht Delmenhorst dafür zu 120 Tagessätzen à 15 Euro Geldstrafe.

