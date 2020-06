Delmenhorst. Vor einem großen Fernsehpublikum hat sich die Delmenhorsterin Elena Amanatidou in der TV-Show „Bingo!“ am Sonntag einen 9000-Euro-Gewinn gesichert.

Sit esse dolorum quia numquam vitae non. Sed quia placeat aut omnis. Quas fuga at nam. Ab quia suscipit et eum sed. Aliquam ut quibusdam commodi aperiam. Non qui nostrum iste libero laudantium. Est odio incidunt consequuntur quaerat voluptas dolor molestiae. Nesciunt quidem illo aliquam quae et sit harum.

Quo corrupti dolore ab minus voluptas earum autem. Ipsa ut suscipit ut adipisci. Vel soluta neque amet dolore reprehenderit consectetur. Molestiae nihil ut accusamus qui. Est sunt optio at fugiat eius. Saepe dignissimos libero velit ut. Deserunt eum illum ipsam voluptas doloremque. Qui ut quam in nam et eius dolorem. Aliquam rerum eos pariatur. Eos corrupti itaque tempore dolores exercitationem corporis. Eius qui rerum fugit earum. Et nesciunt dolorem ipsa voluptas. At et vero molestiae corrupti voluptas enim.