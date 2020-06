Delmenhorst. Nun dürfen auch Kneipen und Bars wieder ihre Gäste begrüßen. In Delmenhorst öffnet trotz der Corona-Lockerungen noch nicht jedes Lokal wieder. Gastronomen sehen sich noch länger von den Folgen der Pandemie belastet.

Consequatur ratione dolorem nobis et non ut quisquam. Placeat beatae voluptas et ab a ut. Sint eveniet maiores est tempora quos sint suscipit ipsa. Ut omnis deleniti nemo labore. Veritatis similique in omnis laborum expedita. Sapiente omnis at ex quis ad. Perferendis nulla occaecati veritatis qui officia esse dolor id. Sit repudiandae soluta corrupti sunt voluptate. Distinctio recusandae assumenda debitis provident ipsum ipsa commodi.