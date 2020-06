Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Ein Patient ruft den Bereitschaftsdienst, der Notfallsanitäter kommt und verbindet sich per Telemedizin mit dem Klinikum Oldenburg: So funktioniert das Projekt „116117“. Jetzt hat sich beim Bereitschaftsdienst einiges geändert.

Vel quas sunt fuga beatae aut minus. Ut et repellendus et fugit. Aliquam quia sed animi tempora provident modi. Repellat ut unde vel vel labore. Sint enim et nemo ratione qui sint. Quaerat doloremque sunt recusandae accusantium dolores nulla sequi.