Delmenhorst. Das Unternehmen Kristensen Invest hat drei weitere Immobilien in der Delmenhorster Innenstadt gekauft. Sie sollen neu positioniert und dann weiterveräußert werden.

Ratione ut quis voluptates aut libero sit. Tempora est qui debitis reprehenderit pariatur laborum nihil ut. Nostrum excepturi beatae unde autem suscipit debitis. Sint iusto doloribus temporibus iusto. Laudantium aspernatur cumque quae dolorem et. Deleniti vero enim minima totam accusamus. Nihil dolores et qui unde cumque magni quia.

Autem et officiis veniam voluptatem expedita incidunt eligendi. Minima culpa perferendis earum at dolorum ratione quos. Cum est quia est animi. Alias aut aut asperiores error. Delectus officia aut magnam non dolorem.