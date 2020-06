Spektakulärer Unfall in Delmenhorster 30er-Zone

Bei einem Unfall an der Fridtjof-Nansen-Straße ist am Freitagmorgen ein Transporter auf die Seite gekippt.

Günther Richter

Delmenhorst. Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen an der Fridtjof-Nansen-Straße in Delmenhorst zugetragen hat.