Delmenhorst. Der Delmenhorster Wasserturm ist von diesem Sonntag, 7. Juni, an wieder für Besucher geöffnet. Es gelten besondere Verhaltensregeln.

