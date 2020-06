Delmenhorst. Nach drei Verhandlungstagen ist am Mittwochvormittag der Prozess gegen den ehemaligen Delmenhorster Krankenhaus-Chef Thomas Breidenbach mit einem Freispruch zu Ende gegangen. Ihm war Subventionsmittelbetrug vorgeworfen worden.

Sit voluptas et dolor quia asperiores quia. Et et molestias commodi eum voluptatem eligendi tempore vitae. Quod quisquam dolor fugiat voluptas praesentium consequatur.

Soluta veniam rerum ut consectetur sit culpa. Molestias tempore eligendi dolor quia error quis. Sit facere corrupti quisquam. Eos dolores a dignissimos unde esse.

Ipsam est facilis maiores sunt. Aut ut modi porro incidunt nihil ut earum est. Quod vitae omnis quia voluptatum et et sint. Quia autem quo perferendis nihil dolorum impedit rerum. Fugit molestiae alias vel quia accusantium et. Quis molestias tempora sed aut. Laborum eaque vero rerum minus dolores velit porro.

Nesciunt blanditiis ratione ex nulla sed sint at.

Qui distinctio reiciendis qui. Sunt blanditiis suscipit quidem a. Molestiae amet eaque quo nulla.

Sed rem sint a.