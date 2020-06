Aldi-Markt weicht für Neubau in Delmenhorst

Der Aldi-Markt an der Syker Straße wird derzeit abgerissen. Foto: Melanie Hohmann

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Mit dem Abriss des erst im Jahr 2004 eröffneten Aldi-Marktes an der Syker Straße in Delmenhorst hat am Dienstag die Modernisierung des Marktes begonnen.