Le Ha sitzt in ihrem neuen Nagelstudio und freut sich auf die Herausforderung.

Sebastian Hanke

Delmenhorst. In der Fußgängerzone an der Langen Straße 81 dreht sich ab sofort alles um Pediküre und Maniküre: Mit „Professionail“ hat ein vietnamesisches Ehepaar ein Nagelstudio eröffnet – bei dem Besitzer handelt es sich um keinen Unbekannten in der Innenstadt.