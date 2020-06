Delmenhorst. Die Ev. Familien-Bildungsstätte sucht Menschen, die Erfahrung im Umgang mit Eltern und Kindern haben. Sie sollten bereit sein, Familien Zeit zur Unterstützung zu schenken.

