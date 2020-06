Polizei stoppt zahlreiche Radler in Delmenhorster Fußgängerzone

Die Polizei hat am vergangenen Donnerstag Radfahrer in der Innenstadt ins Visier genommen.

Kai Hasse

Delmenhorst. Wie die Polizei erst an diesem Dienstag mitteilte, hat sie bereits am vergangenen Donnerstag das Radfahrverbot in der Delmenhorster Fußgängerzone überwacht und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt.