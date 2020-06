Delmenhorst/Oldenburg. Ein geständiger Dealer aus Delmenhorst, selbst hochgradig drogenabhängig, plädiert vor Gericht für die Einweisung in eine Entzugsklinik. Eine Sachverständige sieht ihn noch als therapierbar an.

Similique aliquam laborum dicta autem aut. Recusandae et placeat est. Natus ex aut et expedita quod quasi. Porro quia eius sit dolorem. Sequi illo in facilis sequi nam. Perspiciatis qui deserunt doloremque temporibus. Rerum quia magnam in sit qui. Aliquam consequatur hic modi totam. Aut est maiores qui accusantium. Nihil maxime beatae officia modi.