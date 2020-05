Delmenhorst. Die Delmenhorster Pflichtfeuerwehr fiel immer mehr durch Undiszipliniertheit auf, da sprangen die Turner ein: Vor 125 Jahren ist in Delmenhorst die Freiwillige Feuerwehr gegründet worden.

