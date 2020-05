Delmenhorst. Das Team der stationären Schmerztherapie im Josef-Hospital Delmenhorst bietet am Dienstag, 2. Juni, von 9 bis 14 Uhr ein Infotelefon für Schmerzpatienten an. Die Sprechstunde ist Teil des bundesweiten „Aktionstag gegen den Schmerz“.

