Sie sind verantwortlich für die neue Pflegeschule: Uta Dietrich (links) und Katrin Meyer-Abich proben den Unterricht.

Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Ab dem kommenden August können sich Schülerinnen und Schüler, die Interesse an der Pflege zeigen, an der Kerschensteiner-Schule in Delmenhorst für den Beruf Pflegefachfrau und Pflegefachmann ausbilden lassen.