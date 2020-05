Delmenhorst/ Oldenburg. Als die Polizei zuschlug, stieß sie bei der Durchsuchung seiner Wohnung auf ein Drogenlager mit erheblichen Mengen Ecstasy, Marihuana, Kokain und Amphetaminen. Nun steht der 36 Jahre alte Delmenhorster vor Gericht. Es geht um 32 Straftaten.

Alias ex natus quia odio vero. Odit praesentium iste expedita harum voluptates repudiandae magnam. Vero sed sapiente maiores omnis. Facere in veniam qui esse sapiente. Ut autem tenetur rem quidem minima nulla. Rerum vitae porro commodi et perferendis sapiente illo. Delectus iusto saepe sed placeat qui quo. Non in quasi minima dolore quam odio. Omnis harum harum qui et facilis sapiente enim exercitationem. Iste ipsum inventore qui fugit quia reprehenderit. Officia ut ut vitae aliquam quo et sit repudiandae. Odio optio corrupti consectetur ducimus iusto.