Syker Straße in Delmenhorst am Donnerstag zeitweise voll gesperrt

Autofahrer müssen sich am Donnerstag auf eine Baustelle an der Syker Straße einstellen.

Michael Gründel

