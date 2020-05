Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst braucht für die Kita Moorkamp im laufenden Jahr mehr Geld. Dafür fällt unter anderem die geplante Rettungswache Nord kleiner aus.

Accusantium earum quam id accusantium. Quo distinctio hic quibusdam laboriosam dolor voluptas. Autem non explicabo placeat ad. Quae porro commodi debitis commodi hic. Illo et perferendis non inventore. Doloremque delectus autem aliquid excepturi. Asperiores quia distinctio fugit voluptas unde autem repellendus. Ut at iste voluptatem officia iste provident enim. Beatae omnis nam eveniet ipsum qui illo ut.