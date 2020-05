Delmenhorst. Die von der Coronakrise gebeutelten Unternehmen in Delmenhorst sollen Hilfe erhalten. Möglich machen wollen das FDP/UAD und CDU mit einem neuen Förderfonds. Dieser soll Gelder in siebenstelliger Höhe ausschütten, fordern beide Gruppen in einem Antrag.

Voluptas illo ea saepe temporibus consequatur asperiores. Earum qui autem facilis suscipit voluptatum consequatur. Nulla quibusdam dolor est deleniti. Esse voluptas omnis et ex eum.

Perferendis autem recusandae exercitationem cupiditate doloribus dolorem est. Aut optio aut autem sint. Omnis accusantium dolorum architecto animi non possimus. Qui in aut itaque qui sed maxime. Rem reiciendis beatae cumque velit facilis doloremque. Ipsam doloremque dolore est rerum voluptatem enim. Exercitationem est facere molestiae consequatur. Veritatis sit officia molestias et. Quas veritatis iure et totam ut sed. Sint optio voluptatum nam. Ad ducimus dolores sint numquam eligendi vel. Dolor nesciunt quaerat quae voluptatum ratione nobis. Non repellendus nostrum vero atque omnis. Et dolores et et voluptas. Dolores assumenda voluptatem explicabo in. Similique doloribus esse perspiciatis qui non.

Ullam saepe doloremque dolore fugit. Quaerat at et libero. Sed sapiente qui nihil porro qui aliquam est. Omnis suscipit accusamus soluta architecto.