In einem Restaurant an der Stedinger Straße in Delmenhorst haben am Samstag mindestens 40 Personen miteinander gefeiert, ohne dass auf die Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln geachtet wurde.

Symbolfoto: Robert Michael/picture alliance/dpa

Delmenhorst. Nachdem sich Gastronomen und Bürger in Delmenhorst und umzu am Himmelfahrtstag noch vorbildlich verhalten und die aktuellen Corona-Regeln eingehalten haben, musste die Polizei am Samstagabend in einem Restaurant an der Stedinger Straße einschreiten. Hier feierten 40 Personen miteinander.