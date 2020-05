Delmenhorst. Die Targobank Delmenhorst zieht eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2019. Das Geldhaus teilt mit, dass die Spareinlagen, trotz Niedrigzinsphase, um zehn Prozent auf 6,3 Millionen Euro gestiegen sind.

